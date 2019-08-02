شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: طرح بيع 8 وحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن طرح 8 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من "55م إلى 57م" بإسكان الشباب 70م.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أنه سيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز بالكيلو 37 طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، نظير سداد (200) جنيه لكل وحدة، لافتًا إلى جلسة المزاد تعقد يوم الأحد الموافق 25/8/2019 في الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز، على أن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (10000ج) جنيه لكل وحدة فى موعد غايته جلسة المزاد .

وأوضح أن المزاد سيخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، ويلتزم الراسى عليه المزاد بسداد نسبة 25% من القيمة البيعية الراسى بها المزاد + 1% مصاريف ادارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء + 3000 جنيه اتحاد وديعة الشاغلين وذلك فور رسو المزاد والباقى وقدره 75% يتم سداده بإحدى الطريقتين التاليتين "استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد، ويسدد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات مضافًا إليها فائدة البنك المركزى المصرى السارية وقت السداد على ان تحتسب الفائدة من تاريخ رسو المزاد حتى تاريخ السداد بالإضافة إلى نصف بالمائة مصاريف تحصيل على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات اجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط قبل الاستلام .