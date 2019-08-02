شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حققت زيادة إنتاج الغاز الاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال فعاليات مؤتمر الشباب عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز بل وتحقيق فائض للتصدير، ويأتى هذا الإنجاز العظيم الذى حققه قطاع البترول المصرى بارتفاع الإنتاج من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة، خاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجيًا والوصول إلى معدلات غير مسبوقة ليبلغ إجمالي الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6.8 مليار قدم مكعب يوميًا.

كما يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الخمس الماضية سر التطور فى انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 31 مشروعًا فى هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية باستثمارات 21.4 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز.

ونتيجة لتلك الإنجازات فقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضى وذلك بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار فى زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيًا وتمتلك فائضًا من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.