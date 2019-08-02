شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، تفاصيل ومكونات أول سوق جملة بالمدينة، يخدم محافظتى المنوفية والبحيرة. وأوضح أن سوق الجملة بمنطقة التحدي (1) بمدينة السادات يقام على 3 مراحل، على مساحة 80 فدانًا بإجمالي تكلفة 136 مليون جنيه للمرحلة الأولي والمتوقع الانتهاء في 23/7/2019. وحول مكونات المشروع، قال: "يتضمن طرق المرحلة الأولى بمسطح 150000م2 بمتوسط عرض الطريق 20 مترًا، المبني الإداري: ويتكون من ثلاثة طوابق بمسطح (157م2) للدور، و مبني شركات التأمين: ويتكون من طابقان بمسطح (114م2) للدور حيث يتكون المبنى من شركتين بمسطح (57م2 )بالطابق، ومبني البنوك: ويتكون من طابقين بمسطح (202م2) للدور حيث يتكون المبنى من بنكين بمسطح (101م2)بالطابق الواحد. كما يتضمن "مبني المجمع الشرطي: ويتكون من طابق واحد بمسطح (96م2، ومبني وحدة الإسعاف: ويتكون من طابقين بمسطح (143م2) للدور، ومبني المطافي: ويتكون من طابقين بمسطح (209م2) للدور الأرضى و(80م2) للدور الأول، ومبني المسجد: ويتكون من طابق واحد بمسطح 670.76م2 للدور الأرضي ، وبجانبة ميضة بمسطح 105.6 م2، و- دورات مياة رجالي: وعددهم 19 دورات مياه بالمباني الملحقة بالعنابر، و9 دورات مياه سيدات: وعددهم 18 دورة مياه بالمباني الملحقة بالعنابر.

وحول عدد العنابر والمحلات التى تتضمنها،

أولا: عنبر الفاكهة أ ويتضمن"..

• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 125.43 م2 / محل (المحلات رقم 1،10،11،20)

• محلات عند الفاصل عددهم 4 محلات بمساحة 125.74م2 / محل (المحلات رقم 5،6،15،16)

• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 122.37م2 / محل المحلات رقم (2،3،4،7،8،9،12،13،14،17،18،19)

2- بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الفاكهة أ الثانى :-

• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 125.43 م2 / محل (المحلات رقم 1،10،11،20)

• محلات عند الفاصل عددهم 4 محلات بمساحة 125.74م2 / محل (المحلات رقم 5،6،15،16)

• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 122.37م2 / محل المحلات رقم (2،3،4،7،8،9،12،13،14،17،18،19)

3- بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الفاكهة هـ:

• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 94.68 م2/ محل ( المحلات رقم 1،10،11،20).

• محلات عند الفاصل عددهم 4 محلات بمساحة 94.91 م2/ محل (المحلات رقم 5،6،15،16).

• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 92.37م2 / محل المحلات رقم (2،3،4،7،8،9،12،13،14،17،18،19) .

4- بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الفاكهة جـ ( مكون من دور أرضي ودور ميزانين):-

• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 172.84 م2/ محل ( المحلات رقم 1،10،11،20).

• محلات عند الفاصل عددهم 4 محلات بمساحة 173.25م2/ محل (المحلات رقم 5،6،15،16).

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• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 168.62 م2/ محل المحلات رقم (2،3،4،7،8،9،12،13،14،17،18،19) .

ثانيا: بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الخضراوات أ الأول:

• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 94.68 م2/ محل ( المحلات رقم 1،12،13،24 )

• محلات عند الفاصل عددهم 8 محلات بمساحة 94.91م2/ محل (المحلات رقم 5،6،10،11،17،18،22،23)

• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 92.37 م2/ محل (المحلات رقم 2،3،4،7،8،9،14،15،16،19،20،21)

2- بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الخضروات أ الثانى:-

• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 94.68 م2/ محل ( المحلات رقم 1،12،13،24 )

• محلات عند الفاصل عددهم 8 محلات بمساحة 94.91م2/ محل (المحلات رقم 5،6،10،11،17،18،22،23)

• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 92.37 م2/ محل (المحلات رقم 2،3،4،7،8،9،14،15،16،19،20،21)

3- بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الخضراوات جـ:

• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 125.43م2/ محل ( المحلات رقم 1،12،13،24).

• محلات عند الفاصل عددهم 8 محلات بمساحة 125.74م2/ محل (المحلات رقم 5،6،10،11،17،18،22،23).

• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 122.37 م2/ محل (المحلات رقم 2،3،4،7،8،9،14،15،16،19،20،21،24) .

ثالثا: بيان تفصيلي بمساحات المحلات التجارية المفتوحة (مبنى 1)

• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 31.4م2/ محل ( المحلات رقم 1،12،13،24).

• محلات عند الفاصل عددهم 4 محلات بمساحة 31.1م2/ محل (المحلات رقم 6،7،18،19).

• محلات وسطية عددهم 16 محل بمساحة 30.6م2/ محل المحلات رقم 2،3،4،5،8،9،10،11،14،15،16،17،20،21،22،23).