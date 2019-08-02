شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول سوق جملة بمدينة السادات باستثمارات 136 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، تفاصيل ومكونات أول سوق جملة بالمدينة، يخدم محافظتى المنوفية والبحيرة.
وأوضح أن سوق الجملة بمنطقة التحدي (1) بمدينة السادات يقام على 3 مراحل، على مساحة 80 فدانًا بإجمالي تكلفة 136 مليون جنيه للمرحلة الأولي والمتوقع الانتهاء في 23/7/2019.
وحول مكونات المشروع، قال: "يتضمن طرق المرحلة الأولى بمسطح 150000م2 بمتوسط عرض الطريق 20 مترًا، المبني الإداري: ويتكون من ثلاثة طوابق بمسطح (157م2) للدور، و مبني شركات التأمين: ويتكون من طابقان بمسطح (114م2) للدور حيث يتكون المبنى من شركتين بمسطح (57م2 )بالطابق، ومبني البنوك: ويتكون من طابقين بمسطح (202م2) للدور حيث يتكون المبنى من بنكين بمسطح (101م2)بالطابق الواحد.
كما يتضمن "مبني المجمع الشرطي: ويتكون من طابق واحد بمسطح (96م2، ومبني وحدة الإسعاف: ويتكون من طابقين بمسطح (143م2) للدور، ومبني المطافي: ويتكون من طابقين بمسطح (209م2) للدور الأرضى و(80م2) للدور الأول، ومبني المسجد: ويتكون من طابق واحد بمسطح 670.76م2 للدور الأرضي ، وبجانبة ميضة بمسطح 105.6 م2، و- دورات مياة رجالي: وعددهم 19 دورات مياه بالمباني الملحقة بالعنابر، و9 دورات مياه سيدات: وعددهم 18 دورة مياه بالمباني الملحقة بالعنابر.
وحول عدد العنابر والمحلات التى تتضمنها،
أولا: عنبر الفاكهة أ ويتضمن"..
• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 125.43 م2 / محل (المحلات رقم 1،10،11،20)
• محلات عند الفاصل عددهم 4 محلات بمساحة 125.74م2 / محل (المحلات رقم 5،6،15،16)
• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 122.37م2 / محل المحلات رقم (2،3،4،7،8،9،12،13،14،17،18،19)
2- بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الفاكهة أ الثانى :-
• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 125.43 م2 / محل (المحلات رقم 1،10،11،20)
• محلات عند الفاصل عددهم 4 محلات بمساحة 125.74م2 / محل (المحلات رقم 5،6،15،16)
• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 122.37م2 / محل المحلات رقم (2،3،4،7،8،9،12،13،14،17،18،19)
3- بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الفاكهة هـ:
• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 94.68 م2/ محل ( المحلات رقم 1،10،11،20).
• محلات عند الفاصل عددهم 4 محلات بمساحة 94.91 م2/ محل (المحلات رقم 5،6،15،16).
• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 92.37م2 / محل المحلات رقم (2،3،4،7،8،9،12،13،14،17،18،19) .
4- بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الفاكهة جـ ( مكون من دور أرضي ودور ميزانين):-
• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 172.84 م2/ محل ( المحلات رقم 1،10،11،20).
• محلات عند الفاصل عددهم 4 محلات بمساحة 173.25م2/ محل (المحلات رقم 5،6،15،16).
• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 168.62 م2/ محل المحلات رقم (2،3،4،7،8،9،12،13،14،17،18،19) .
ثانيا: بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الخضراوات أ الأول:
• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 94.68 م2/ محل ( المحلات رقم 1،12،13،24 )
• محلات عند الفاصل عددهم 8 محلات بمساحة 94.91م2/ محل (المحلات رقم 5،6،10،11،17،18،22،23)
• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 92.37 م2/ محل (المحلات رقم 2،3،4،7،8،9،14،15،16،19،20،21)
2- بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الخضروات أ الثانى:-
• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 94.68 م2/ محل ( المحلات رقم 1،12،13،24 )
• محلات عند الفاصل عددهم 8 محلات بمساحة 94.91م2/ محل (المحلات رقم 5،6،10،11،17،18،22،23)
• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 92.37 م2/ محل (المحلات رقم 2،3،4،7،8،9،14،15،16،19،20،21)
3- بيان تفصيلي بمساحات المحلات بعنابر الخضراوات جـ:
• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 125.43م2/ محل ( المحلات رقم 1،12،13،24).
• محلات عند الفاصل عددهم 8 محلات بمساحة 125.74م2/ محل (المحلات رقم 5،6،10،11،17،18،22،23).
• محلات وسطية عددهم 12 محل بمساحة 122.37 م2/ محل (المحلات رقم 2،3،4،7،8،9،14،15،16،19،20،21،24) .
ثالثا: بيان تفصيلي بمساحات المحلات التجارية المفتوحة (مبنى 1)
• محلات جانبية عددهم 4 محلات بمساحة 31.4م2/ محل ( المحلات رقم 1،12،13،24).
• محلات عند الفاصل عددهم 4 محلات بمساحة 31.1م2/ محل (المحلات رقم 6،7،18،19).
• محلات وسطية عددهم 16 محل بمساحة 30.6م2/ محل المحلات رقم 2،3،4،5،8،9،10،11،14،15،16،17،20،21،22،23).
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