شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر يوليو الماضى، وبلغ 661.3 مليون ورقة بقيمة 3.4 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 449.1 مليون ورقة، بقيمة 2.1 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.4 مليار ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، تلاه قطاع العقارات بحجم تداول 666.2 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 19 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه.

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وفى المركز السادس حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 122.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 760.3 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 108.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 575.9 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 92.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 472.1 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول 46.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 391 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 82.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 325.3 مليون جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 3.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 16.3 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 11.9 ألف ورقة بقيمة 779 ألف جنيه.