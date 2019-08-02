364.8 مليار درهم رؤوس أموال واحتياطيات مصارف الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 364.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019 بزيادة نسبتها 2.7% وقدرها 9.6 مليار درهم مقارنة مع 355.2 مليار درهم في نهاية العام 2018.

وتعكس الزيادة في رؤوس أموال واحتياطيات الجهاز بحسب ما تظهره الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها والتي تعد الأقوى على مستوى الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ويظهر استعراض الأسباب التي ساهمت في الزيادة المسجلة في إجمالي رصيد هذا البند وجود تحسن في جميع المؤشرات المتعلقة بالمخصصات على اختلاف أنواعها وذلك بحسب القوائم المالية التي ترصد حركة الجهاز المصرفي منذ بداية العام الجاري.

وقد ارتفعت المخصصات العامة للجهاز المصرفي إلى 35.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 13.5% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو كما ارتفعت المخصصات الخاصة من 90.4 مليار درهم إلى 97.3 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها. ويتضح من خلال الإحصائيات أن رؤوس أموال واحتياطيات البنوك الوطنية بلغت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو 309.4 مليار درهم تشكل ما نسبته 85% من إجمالي رؤوس أموال واحتياطيات الجهاز المصرفي في دولة الإمارات في حين وصلت نسبة البنوك الأجنبية إلى 15% وبمقدار 55.4 مليار درهم.

وعلى صعيد الاحتياطيات العامة فقد وصلت قيمتها للبنوك الوطنية 32.8 مليار درهم فيما بلغت للبنوك الأجنبية 2.6 مليار درهم..ووصل رصيد الاحتياطيات الخاصة للبنوك الإماراتية 70 مليار درهم ونحو 27.3 مليار درهم للبنوك الأجنبية. (وام)