36.7 مليون درهم أرباح «ديار للتطوير»

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ديار للتطوير»، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية بتاريخ 30 يونيو/‏حزيران 2019.

وبلغت إيرادات الشركة 337.6 مليون درهم في النصف الأول من العام بزيادة نسبتها 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، والتي بلغت آنذاك 314 مليون درهم. وبلغ صافي أرباح الشركة 36.7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 65.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت «ديار للتطوير» إيرادات قدرها 161.8 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2019، بزيادة نسبتها 17.6% عن ذات الفترة من العام السابق، والتي بلغت 137.6 مليون درهم. أما صافي أرباح الربع الثاني من العام الجاري، فقد بلغ 18.5 مليون درهم.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: حققت «ديار للتطوير» معدلات نمو إيجابية منذ بداية عام 2019 وحتى تاريخه، في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتعزيز التنوع في محفظتنا، ونوشك على استكمال مشاريعنا الحالية. وتزامناً مع افتتاح مشروعنا في قطاع الضيافة بالتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات «ميلينيوم الشرق الأوسط وإفريقيا»، ووصول منطقة «أفنان» في مشروع «ميدتاون» إلى مراحلها النهائية، نتطلع لمواصلة نمو أعمالنا .

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن وصول نسبة الإنجاز في منطقة «أفنان» إلى أكثر من 96%، ومنطقة «دانية» إلى 87%، ضمن مشروع «ميدتاون»، المجمع السكني التابع لشركة «ديار للتطوير». وقد تجاوزت المبيعات في المنطقتين 90٪، ومن المتوقع تسليمهما خلال النصف الثاني من عام 2019.