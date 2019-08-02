الباندا مبعوث الصداقة الصينية في إكسبو 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: سامي مسالمة

ذكر فنج ياو شيانج، الأمين العام للجنة المنظمة لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي، أن الجناح الصيني سينظم معرضاً للباندا على مدار فترة انعقاد الحدث في دبي، لعرض ثقافة الباندا العملاقة الفريدة في الصين، مشيراً إلى أن المعرض سيعرض أحدث إنجازات الصين في حماية وبحوث الباندا العملاقة، جاء ذلك خلال فعاليات ترويج معرض إكسبو 2020 دبي، التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في معرض البستنة الدولي الجاري في بكين.

وسيتم استضافة المعرض بشكل مشترك من قبل المركز الصيني لحماية وبحوث الباندا العملاقة ومركز الدولة لحفظ الموارد الجينية للحياة البرية المهددة بالانقراض في جامعة تشجيانج، وقال تشانج هيمن نائب مدير المركز الصيني: «الباندا العملاقة هي مبعوث الصين للصداقة وساهمت في علاقات الصين الودية مع الدول الأخرى».