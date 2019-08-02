الاستثمارات المباشرة بين واشنطن وبكين تتراجع 18%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت تدفقات الاستثمار بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوى في خمس سنوات وسط تصاعد التوترات بين البلدين، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الأبحاث «روديوم جروب».

وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة ورأس المال الاستثماري بين الولايات المتحدة والصين 13 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقاً للتقرير الصادر أمس الخميس، وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة 18٪ مقارنة بالنصف الثاني من عام 2018 وأدنى مستوى منذ يناير 2014.

وقالت شركة الأبحاث «روديوم» إن بعض الشركات الصينية فكرت في تأسيس التصنيع في الولايات المتحدة لتجنب رفع التعريفات الجمركية، ولكنها علقت خططها مع تصاعد التوترات الثنائية. وقال التقرير إن إحدى هذه الشركات هي شركة «بتمان تكنولوجيز» التي جمدت استثماراتها التي بلغت 500 مليون دولار.