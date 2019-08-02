دبي بين أفضل ست وجهات عالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنف موقع« Kiwi.com »، دبي، بين أفضل 6 وجهات عالمية يتوجب على السياح زيارتها خلال شهر أكتوبر، حيث أشار إلى أن طقس المدينة خلال هذه الفترة يكون مناسباً للتنزه في الأماكن المفتوحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والهندسة المعمارية الفريدة للمدينة، مشيراً إلى أن دبي تزخر بكثير من خيارات المطاعم والشواطئ الخلابة، إضافة إلى أنها تعود بالزائر إلى ماضي المدينة عند زيارته لأسواقها ومناطقها القديمة.

وأضاف الموقع: أنه وعلى الرغم من تطور المدينة وسمعتها الفريدة عالمياً، فإن الزوار يمكنهم اكتشاف الكثير عن ماضي المدينة التي كانت يوماً ما، مركزاً إقليمياً لتجارة اللؤلؤ وغيرها من السلع، مؤكداً أن دبي لم تتخلى عن مبانيها القديمة؛ بل إنها أعادت ترميمها لتصبح مزارات حديثة تحكي قصة دبي ورحلتها نحو العالمية، مسلطاً الضوء على الأسواق القديمة التي أكد أن دبي حافظت بها على إرثها القديم، وأنها تضم العديد من السلع التي تشمل الأقمشة والتوابل والذهب والعطور وغيرها.

وقال موقع صحيفة «إكونوميك تايمز» في تقرير مطول، إن المجمع الترفيهي «هب زيرو» ينقل زوار «سيتي ووك» في دبي، إلى عالم آخر من خلال تجربة ترفيهية تفاعلية مبتكرة مع أشهر ألعاب الفيديو العالمية، كما أن المجمع يمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، ويحتوي على منطقة مخصصة لمسابقات الرياضات الإلكترونية.

إلى ذلك، قالت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية في تقرير لها، إنه إضافة إلى احتضان دبي حديقة «وايلد وادي» المائية، والمشهورة بألعابها الشائقة التي تثير حماس الزوار وشغفهم، فإنها تضم أيضاً حديقة «أكوافنتشر المائية أتلانتس»، ومع وجود خطط مستقبلية لتوسعتها وإضافة منزلقات مائية جديدة إليها، لتصبح أكبر حديقة مائية على مستوى العالم.