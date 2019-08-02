ارتفاع مؤشر دبي للأسبوع الخامس على التوالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود

على الرغم من تراجعه الطفيف، أمس، فإن مؤشر سوق دبي المالي واصل تعزيز مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، ليرتفع المؤشر العام للسوق 1.74% خلال الأسبوع الجاري، مضيفاً 50 نقطة، ليغلق عند 2900.4 نقطة، مدعوماً بأداء الأسهم وخاصة القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار.

وأوقفت عمليات جني الأرباح مسلسل صعود سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوعي، حيث سجل المؤشر أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع، منخفضاً بنسبة 2.92% بنحو 157.56 نقطة، ليغلق عند مستوى 5230.21 نقطة.

وشهدت الأسواق سيولة بنحو 2.16 مليار درهم، منها 1.27 مليار درهم في دبي، و891 مليون درهم في أبوظبي، كما بلغت الكميات المتداولة نحو 1.35 مليار سهم.

وسجل المستثمرون الأجانب غير العرب، محصلة شرائية في السوقين بنحو 44 مليون درهم، منها 1.26 مليون في دبي، و42.65 مليون في أبوظبي، بينما بلغ إجمالي مشترياتهم في السوقين نحو 658.5 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 614.5 مليون درهم.

وتباينات أيضاً توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين، وذلك بعدما سجلت المحافظ محصلة شرائية في دبي بنحو 170.2 مليون درهم، فيما سجلت محصلة بيعية في أبوظبي بنحو 24.3 مليون درهم.

وارتفع «إعمار العقارية» 4.21% إلى 5.45 درهم، كما ارتفع «داماك» 1.12% إلى 0.995 درهم، بتداول 86.6 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 2.58% إلى 4.77 درهم.

وارتفع «الإمارات دبي الوطني» 1.28% إلى 11.85 درهم، و«دبي الإسلامي» 1.3% إلى 5.31 درهم، فيما قفز «سوق دبي المالي» 11.43% إلى 0.936 درهم.

وانخفض قطاع البنوك 2.26% في سوق العاصمة، مع تراجع «أبوظبي الأول» 2.99% عند 15.6 درهم، بتداول 136.7 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.98% إلى 8.91 درهم، الذي تصدر تداولات السوق بنحو 148.8 مليون درهم.

وتراجع «الدار» 2.12% إلى 2.31 درهم، بتداول 108.7 مليون درهم، وتراجع «اتصالات» 6.07%، ليغلق عند 16.7 درهم.