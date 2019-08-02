باول يستسلم جزئياً.. وترامب يطمع بالمزيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مجد عبدالله

على الرغم من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي «مكرهاً»، خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ 11 عاماً استجابة للضغوط الكبيرة التي عانى منها مؤخراً، خاصة من قبل دونالد ترامب، إلا أن هذه الخطوة يبدو أنها لم تلبي طموحات لا الرئيس ترامب ولا الأسواق، بعد أن أثار «الاحتياطي» مخاوفهم مستقبلاً بعد تصريحات لجيروم باول عقب الإعلان عن قرار الخفض قال فيها: «إن هذه الخطوة ليست بداية مسلسل تخفيضات سعر الفائدة»، ما دفع أسواق الأسهم الأمريكية للتراجع في جلسة الأربعاء، حيث سجل المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500»، أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية منذ الحادي والثلاثين من مايو بعد تعليقات باول التي قلصت التوقعات لمزيد من التخفيضات في المستقبل القريب. وأنهى «داو جونز» جلسة الأربعاء في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 337.40 نقطة، أو 1.24%، بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز500 »32.80 نقطة، أو 1.09 في المئة، ليغلق عند 2980.38 نقطة.

وأغلق مؤشر« ناسداك» منخفضاً 98.20 نقطة، أو 1.19 في المئة إلى 8175.42 نقطة.

بدوره، واصل الرئيس دونالد ترامب هوايته المفضلة بانتقاد جيروم باول، الذي ورغم استسلامه جزئياً لضغوطات الرئيس الأمريكي واستجابته لدعواته لإنهاء سياسة التشديد المالية، لم يسلم من تغريدة جديدة قال فيها ترامب: «إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «خذلنا»، بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء»، مشيراً إلى أن السوق بحاجة لإطلاق «دورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة».

وأضاف ترامب في تغريدة بعد ساعات قليلة من إصدار مجلس الاحتياطي أحدث بيان بشأن سياسته النقدية: «الشيء الذي كان السوق يريد أن يسمعه من جي (جيروم) باول ومجلس الاحتياطي هو أن هذه هي البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم».

وقال ترامب: «كالمعتاد، فإن باول خذلنا، لكنه على الأقل ينهي التشديد الكمي الذي ما كان ينبغي أن يبدأ أصلاً».