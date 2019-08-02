شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أكدت «جي إف إتش» عدم وجود أي تطورات من شأنها التأثير في حجم التداول، وقالت إنه ليست لديها أي معلومات عن أسباب مستويات التداول المرتفعة في بورصة الكويت أمس الأول.
>> وافق مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، على تعيين عبدالله عطاطرة رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت.
>> أعلنت «أغذية» عن تعيين محمد شوقي في منصب نائب رئيس تنفيذي للشؤون التجارية.
>> قرر مجلس إدارة «أسمنت رأس الخيمة»، اعتماد البيانات المالية بالتمرير كحالة طارئة، بسبب وجود أغلبية الأعضاء خارج الدولة، والإفصاح عنها يوم الثلاثاء.
>> يجتمع مجلس إدارة «طاقة»، الأربعاء ، لمراجعة البيانات المالية واعتمادها.
>> قرر مجلس إدارة «ميثاق للتأمين التكافلي»، اعتماد البيانات المالية نصف السنوية بالتمرير.
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