الصين تعلن البدء في شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الصين أمس، إنها بدأت في شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية لمعالجة نقطة شائكة في الجهود لحل الحرب التجارية التي طالت بينها وبين الولايات المتحدة.

ويُقدّر بأن الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين هي الأقل منذ سنوات، بسبب رد بكين على الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بقيمة 250 مليار دولار على السلع الصينية.

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه من المفترض أن تبدأ الصين في شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية، إلا أنها لم تصدر «أي مؤشرات على أنهم سيفعلون ذلك».

وبدأت الشركات الصينية في الاتصال بالمزودين الأمريكيين منتصف يوليو لمناقشة شراء سلع زراعية جديدة بينها حبوب الصويا والقطن ولحم الخنزير والسورغوم، بحسب ما صرح غاغو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة للصحفيين أمس.

وتأتي تصريحاته غداة إنهاء مفاوضين تجاريين من الصين والولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بينهم في شنجهاي منذ أن اتفق ترامب والرئيس الصيني شي جينبنغ على هدنة في الحرب التجارية في يونيو.

وقال غاو إن الشركات «اشترت بالفعل بعض المنتجات الزراعية» مشيراً إلى أن الشركات تقدمت بطلبات إعفاء من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الصين على السلع الزراعية الأمريكية.

وركز مسؤولون في اجتماع شنجهاي على الأسباب التي أدت إلى انهيار المفاوضات السابقة ومبادئ وخطط المحادثات المستقبلية، حسبما صرح غاو للصحفيين. (أ.ف.ب)