فعاليات متنوعة يحتضنها مركز أبوظبي للمعارض حتى نهاية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

يستضيف مركز أبوظبي للمعارض العديد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات خلال الأشهر المقبلة، خاصة أنه يعتبر الوجهة الأمثل لتنظيم الفعاليات الكبرى مع توفر المساحات والإمكانيات اللازمة.

ويشهد مركز أبوظبي للمعارض استضافة عدد كبير من المعارض المهمة والعالمية التي سيكون لها تأثير كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإمارة وتوافد مئات آلاف المشاركين والزوار وتسجيل إشغالات فندقية عالية.

وقد انطلقت مؤخراً فعاليات مهرجان عيد الأضحى والذي يستمر حتى 17 أغسطس الجاري، حيث يضم المعرض عدة أجنحة متفرقة تقوم بعرض الملابس الجاهزة والساعات والإكسسوارات والمفروشات والبخور والعطور ومستحضرات التجميل المختلفة من الإمارات ومختلف الدول العربية والآسيوية.

يحتضن المركز فعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية 2019، وتنطلق فعاليات هذا الحدث الفريد من نوعه يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 31 أغسطس، ليحظى الجمهور بأبرز وأشهر معرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

كما سيحظى زوار المعرض بفرصة اقتناء أحدث معدات التخييم والصيد والفروسية والرياضات الخارجية والبحرية، فضلاً عن مشاهدة منطقة التراث لتعريف الزوار بالتراث العريق لدولة الإمارات من خلال العاصمة أبوظبي.

يوروتير

وتستضيف أبوظبي النسخة الأولى من معرض«يوروتير» الشرق الأوسط خلال الفترة 2-4 سبتمبر المقبل، الذي ينظمه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالتنسيق مع الجمعية الزراعية الألمانية، ليكون أول نسخة للمعرض الأم الذي يتم تنظيمه لأول مرة خارج ألمانيا.

ويقدم المعرض الجديد نظرة شاملة حول المواضيع والاتجاهات العالمية للطرق الحديثة لتربية الحيوانات المنتجة والمدخلات الخاصة بعمليات التربية والإنتاج والسلالات الأكثر كفاءة، ويعرض أهم التقنيات المتطورة الخاصة بتكنولوجيا إدارة الثروة الحيوانية، ويبحث فرص استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل في مواجهة التحديات التي تحدّ من جهود تحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحمل النسخة الأولى من معرض «يوروتير» الشرق الأوسط، تنوعاً فريداً في الفعاليات المقامة على هامشها كتنظيم مزاد متخصص لأفضل سلالات الثروة الحيوانية، وجوائز الابتكار والتميز لصغار مربي الثروة الحيوانية والمصنعين، وعروضاً حية للتربية باستخدام أحدث المعدات والآلات، وطرق إدارة وتدوير القطيع من المنظور الاقتصادي المربح للمربي، إضافة إلى ورش عمل تخصصية ودورات تدريبية في قضايا مختلفة تهم المربين والمصنعين. وتعتبر البيئة الخاصة بتربية الثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ركيزة مهمة لجعل معرض يوروتير الشرق الأوسط منصة مثالية لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتمهيد الطريق لتطويره في المستقبل.

الصيدلة

وفي شهر سبتمبر أيضاً تقام فعاليات معرض «CPhI»الشرق الأوسط وإفريقيا الذي يعد التجمع الأشمل في المنطقة لكل ما يخص الصيدلة. سوف يستضيف هذا الحدث الذي يقام في الفترة 16-18 سبتمبر أكثر من 4900 من موردي ومشتركي «فارما» الزائرين الرئيسيين، مع فعاليات مشتركة من بينها iCSE و P-MEC و InnoPack و FDF. مع مجموعة واسعة من العارضين من جميع سلاسل التوريد لمنتجات الصيدلة بأكملها.

ويحتضن مركز أبوظبي للمعارض فعاليات المؤتمر العالمي ال79 للصيدلة والعلوم الصيدلانية الذي يقام في الفترة 22-26 سبتمبر القادم، والذي يهدف إلى توحيد الجهود وتناول آخر المستجدات المتعلقة بمجال الصيدلة.

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تقنيات التراث

وتنظم فعاليات معرض ومؤتمر تقنيات التراث في الشرق الأوسط في الفترة 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، ومن المقرر أن يكون هذا المعرض نقطة التقاء للمؤسسات والشركات التي تقود قطاع علم الآثار حول العالم.

من المخطط أن يكون هذا الحدث وجهة يتم فيها تخطيط جميع الأنشطة الفنية والثقافية في العالم العربي ومناقشة المشاريع المستقبلية، ويهدف إلى أن تكون السوق للجهات الفاعلة العالمية في قطاع علم الآثار، من خلال استضافة الشركات والمؤسسات المستخدمة، وأكثر من 3000 زائر.الدولي للطرق

ويُعقَد المؤتمر الدولي للطرق في دورته السادسة والعشرين بمدينة أبوظبي في 6-10 أكتوبر ، حيث سيُشكّل فرصةً مميّزة ليشهد العالم بأسره على التقدّم الاستراتيجي الذي أحرزته الدولة في مجال النقل السطحي. تُقام هذه الدورة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وستكون تحت عنوان «ربط الثقافات - تمكين الاقتصادات» كما سوف يبرهن هذا المؤتمر التزام الإمارات بدعم وتعزيز الابتكار في مجال النقل السطحي، والأنفاق.

أبوظبي للقوارب

تستضيف شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، «معرض أبوظبي الدولي للقوارب» بالتعاون مع مؤسسة «بريتش مارين» البريطانية في الفترة من 16 - 19 أكتوبر القادم.

وسيتم عرض أحدث ما توصلت إليه الرياضات البحرية من قوارب ويخوت ومعدات الصيد .العقارات والاستثمار

ويحتضن مركز أبوظبي للمعارض فعاليات المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (آيريس 2019) الذي يعد فرصة لملتقى كبار المطورين العقاريين المحليين والأجانب، والوكلاء من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، وذلك لدعم قطاع الاستثمار العقاري في دولة الإمارات.

وتقام فعاليات المعرض من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر القادم، ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة محلية وإقليمية ودولية.

معرض سيال



خلال الفترة من 9-11 ديسمبر سيجري الاحتفال بالذكرى العاشرة لمعرض سيال الشرق الأوسط الرائد في مجال الأغذية، المشروبات، والضيافة الذي يقام في العاصمة أبوظبي.

وقد نجح المعرض في استقطاب أكثر من 1000 عارض من 45 دولة، وشهد المعرض أكثر من 30 جناح وطني، وأكثر من 20000 زائر من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 500 من كبار المشترين المستضافين بالكامل كجزء من برنامج المشتري المستضاف.