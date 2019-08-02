شراكة مكافآت بين «ضيف الاتحاد» و«بوكينج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّع برنامج ضيف الاتحاد، على شراكة جديدة مع موقع «بوكينج» ؛ حيث يحصل بموجبها عملاء البرنامج على أميال ضيف الاتحاد عند حجز إقامتهم الفندقية من الموقع.

ابتداء من يوم أمس، 1 أغسطس/‏آب 2019، وبحسب الفندق الذي تم اختياره للحجز، سيحصل العملاء على ثلاثة إلى ستة أميال من برنامج ضيف الاتحاد لكل دولار.

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في الاتحاد للطيران: «نحن نسعى دائماً إلى إيجاد سبل جديدة لإضافة القيمة لبرنامج الولاء الخاص بنا، ومن خلال شراكتنا مع Booking.com، يسرّنا أن نقّدم لضيوفنا إمكانية الحصول على أميال ضيف الاتحاد ليس فقط عند حجز تذكرة الرحلة؛ بل كذلك عند حجز الإقامة الفندقية».

وتتم إضافة الأميال تلقائياً خلال 8 إلى 12 أسبوعاً من تاريخ إتمام الإقامة، ويمكن استبدالها بتذاكر مع الاتحاد للطيران وأكثر من 20 شركة طيران شريكة عالمياً.