انضمام 7 شركات ناشئة جديدة في 6 قطاعات إلى «هب 71»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت منصة «هب 71» عن أن سبع شركات ناشئة سوف تبدأ عملياتها، وتفتتح مقاراً لها ضمن المنصة بأبوظبي. وتعمل الشركات السبعة الجديدة في عددٍ من القطاعات المتنوعة، وهي تقنيات الخدمات المالية والرعاية الصحية والسفريات والذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين» والعمل الاجتماعي. وتضم الشركات الناشئة الجديدة، شركتين أسسهما إماراتيان قررا بدء أعمالهما الخاصة، وهما باسل العسكري المؤسس الشريك ل «ميد شايين»، وفيصل الحمادي مؤسس شركة «ياكوب». أما مجموعة الشركات الناشئة الأخرى التي ستبدأ العمل من المنصة فهي من خارج دولة الإمارات، وتضم مؤسسين من جنسيات عربية وآسيوية ومن الولايات المتحدة، ومنهم أردنيون، حيث حرصوا على أن يكونوا جزءاً من منظومة أوسع للأعمال في أبوظبي.

تضم قائمة الشركات الناشئة، «ياكوب»: منصة لإدارة التغذية، و«سفرباس»: المتخصصة في السفريات، و«بروتندرز»: منصة تستهدف مجال الإنشاءات، و«ميد شايين»: شركة متخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة تداول رقمية، و«هيومانيتاس»: شركة تكنولوجيا تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، و«أمبرتك»: شركة أمريكية تعتمد أنشطتها على تقنية «بلوك تشين»، و«عربوت»: منصة روبوتية افتراضية للتواصل باللغتين العربية والإنجليزية.

وبالإضافة إلى الشركات الأربع الأولى التي جرى الإعلان عن انضمامها في يونيو الماضي، سوف تستفيد هذه الشركات الناشئة من حزم التحفيز السخية التي توفرها منصة «هب 71»، وتشمل الدعم من حيث السكن والمساحات المكتبية وخطط التأمين الصحي، وذلك بالنسبة لمؤسسي الشركات وموظفيهم. وتستهدف هذه الحزم التحفيزية، التي توفر للشركات الناشئة ما يصل إلى 3.5 مليون درهم من رأس المال، مساعدة الشركات على استثمار رأسمالها المتاح في خطط التوسع والنمو لأنشطتها، ولاستقطاب مهندسين من ذوي الكفاءات العالية. كما تخطط هذه الشركات لدخول المرحلة المقبلة من النمو، حيث سيتيح لها انضمامها إلى منصة «هب 71» الاستفادة من شبكة عالمية متصلة تضم جهات لتمكين الأعمال وشركاء في الصناعة.

وقال محمود عدي، الرئيس التنفيذي لمنصة «هب 71»: فخورون بانضمام سبع شركات ناشئة جديدة إلى منصة «هب 71»، بما ستقدمه من منتجات وأنشطة مبتكرة انطلاقاً من «هب 71». يأتي ذلك في الوقت الذي نشهد إقبال المزيد والمزيد من الإماراتيين على مجال ريادة الأعمال، وقطاعات مبتكرة، ويتحلون بروح المخاطرة في سبيل تحقيق طموحاتهم بمجال العمل الخاص. ويعد باسل العسكري المؤسس الشريك ل «ميد شايين» وفيصل الحمادي مؤسس «ياكوب»، أبرز مثالين على هذه النماذج المشرّفة، واللذين وضعا ثقتهما في المنتجات التي يقدمانها، فأخذا زمام المبادرة لإنشاء شركتين ناجحتين في مجال التكنولوجيا. إن التحلي بمرونة التفكير والحرص على مواصلة الجهد من أجل إنجاز الهدف، هو ما يسهم في تغيير حياة الآخرين، وهي الروح التي نستهدف تعزيزها هنا في أبوظبي.