«رولكس» تشارك في أسبوع دبي للساعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بناء على شراكتها طويلة الأمد مع «رولكس»، أعلنت «أحمد صديقي وأولاده» عن مشاركة العلامة السويسرية في دورة هذا العام من أسبوع دبي للساعات، المقرر عقده في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2019.

وتمثل هذه المشاركة أول ظهور لعلامة «رولكس» خلال هذه الاحتفالية الكبرى للساعات في الشرق الأوسط، وستخصص معرضها للتعمق في تفاصيل ساعة الغوص الشهيرة «أويستر بربتشوال صبمارينر»، لتحكي من خلال اللوحات والعروض التفاعلية، قصة تطور هذا الطراز على مر السنين وكيف أصبح رمزاً لتجسيد روح الزمن في البحر واليابسة على حد سواء.

وقال عبد الحميد أحمد صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة «صديقي القابضة»: «من دواعي سرورنا مشاركة «رولكس» للمرة الأولى في فعالية أسبوع دبي للساعات، ولدينا يقين بأن هذا الوجود سيكون مميزاً للغاية، خاصة بعد افتتاح أكبر بوتيك «رولكس» على مستوى العالم في دبي، في عام 2018.

و تقوم «أحمد صديقي وأولاده»، بتنظيم معرض مصاحب يضم تشكيلة منتقاة من ساعات «رولكس» الكلاسيكية الفخمة.