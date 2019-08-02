شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» تتوسع شرقاً إلى تايلاند وميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت فلاي دبي، عن توسيع شبكتها إلى جنوب شرق آسيا؛ عبر إطلاق رحلات إلى كل من كرابي في تايلند ويانغون في ميانمار بمعدل يومي؛ والرحلات اليومية الجديدة تدخل ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع طيران الإمارات، وسوف يتم تسييرها من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي ابتداء من 10 ديسمبر/كانون الأول 2019.
جدير بالذكر بأن مطار كرابي الدولي يمثل بوابة عبور إلى محافظة كرابي الواقعة في جنوب شرق تايلند، والبلدان المجاورة لها؛ منها: ماليزيا وسنغافورة. ومع إطلاق الخدمة اليومية، التي يتم تسييرها وفق نقطة توقف في يانغون في ميانمار، تصبح فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تسيّر رحلات إلى كرابي. وأيضاً، فإن الرحلات المباشرة إلى مطار يانغون الدولي سوف تؤمن للمسافرين ولوجاً أسهل إلى هذه المدينة التي تعد المركز التجاري في ميانمار.
في معرض تعليقه على إطلاق الوجهتين الجديدتين، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي في فلاي دبي: «نفخر بأن نرى شبكة فلاي دبي تتوسع باتجاه مدن الشرق مع إطلاق رحلات إلى كرابي ويانغون. كما نعتز بأننا، وخلال السنوات العشر الماضية، قد استطعنا المحافظة على التزامنا بوصل أسواق لم تكن تتمتع بخدمات ربط سابقاً، مما منح الملايين من المسافرين فرصة السفر بسهولة أكبر من وجهات بعيدة مثل هلسنكي في الغرب إلى كرابي في الشرق عبر مركز دبي للطيران».
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