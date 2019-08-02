شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» الثانية ببيع الهواتف الذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظت «هواوي» على المرتبة الثانية في بيع الهواتف الذكية في الفصل الثاني من 2019، بعد «سامسونج» وقبل «أبل»، رغم العقوبات الأمريكية التي فرضت على عملاق التكنولوجيا الصيني.

ونجحت المجموعة الصينية في تحفيز مبيعاتها في مناخ تراجع شامل في السوق، وتواصل منافسة «سامسونج».

ورفعت «سامسونج» نصيبها من السوق إلى 22%.

وبلغت حصة «هواوي» 17 % و«أبل» 11 %.(أ ف ب)

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