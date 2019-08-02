شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات لـ 100 ساعة على طرازات «نيسان» من «العربية للسيارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أطلقت العربية للسيارات، حملة محدودة تقدم 100 ساعة من التخفيضات فقط، وتوفر من خلالها أسعاراً غير مسبوقة على عدد من موديلات نيسان الشهيرة.
وخلال الفترة من 3 وحتى 7 من أغسطس، سيحظى العملاء بفرص فريدة لتحقيق وفورات غير مسبوقة على عدد من موديلات نيسان المختارة، بما في ذلك «ألتيما» و«ماكسيما» و«باثفايندر» و«باترول».
ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن مهرجان مفاجآت صيف دبي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث ترتبط بعلاقة شراكة مع العربية للسيارات لأكثر من 20 عاماً، لتقدم للعملاء مجموعة من العروض الفريدة على السيارات.
وتؤكد حملة «100 ساعة من التخفيضات» التزام العربية للسيارات، بضمان قيمة حقيقية مجزية للعملاء. وللاستفادة من هذه الحملة، تدعو العربية للسيارات عملاءها لزيارة أقرب معرض لها، والاطلاع على العروض والموديلات المتوافرة بأفضل الأسعار هذا العام.
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