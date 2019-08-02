شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يفتح باب التقديم للالتحاق بالتدريب الصيفى للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الموقع الاليكترونى http://Internship.caoa.gov.eg لتسجيل التقديم للالتحاق بالتدريب الصيفى لطلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الدولية داخل الجهاز بدءًا من مساء اليوم وحتى الثلاثاء القادم، ومن المقرر أن يبدأ التدريب 17 أغسطس الحالى ولمدة شهر.

ويوفر الجهاز 100 فرصة تدريبية للطلاب بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والحاسبات والمعلومات والحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية والكليات النظرية، للتدريب على أعمال الجهاز، وسيتم منح الطلاب عقب نهاية التدريب شهادة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باجتياز التدريب.

وينبغى على الطالب ملء الطلب خلال تقديمه ويشمل البيانات التعريفية الأساسية وتحميل صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى والسيرة الذاتية، وسيتم القبول بأسبقية الحجز.

يذكر أن التدريب يأتى فى إطار تفعيل قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 5 لسنة 2019 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإدارى للدولة، لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية.