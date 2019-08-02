أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 1-8-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 1-8-2019، وجاءت أبرزها إنهاء أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصرف أبو ظبى الإسلامى، القلعة للاستشارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، بنك قناة السويس، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، القاهرة للخدمات التعليمية، عبور لاند للصناعات الغذائية، جى بى اوتو، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، القاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 717.619 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 164.8 مليون ورقة مالية بقيمة 502.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.1 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.17%، والعرب على 3.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.11%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 859 ألف جنيه، 104 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 81.3 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 16475 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1359 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة.

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وارتفعت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

البورصة تخسر 41 مليار جنيه

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 41 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، ليغلق عند مستوى 715.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.4% عن الشهر الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشرالرئيسى من 397.9 مليار جنيه إلى 377.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو المنتهى، بنسبة انخفاض 5.2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 240.8 مليار جنيه إلى 221.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 638.7 مليار جنيه إلى 599.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.2%.

تراجع المؤشر الرئيسى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 13392.47 نقطة خلال جلسات شهر يوليو الماضى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 13.8% ليغلق عند مستوى 520.28 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 12.57% مغلقًا عند مستوى 1347.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 16309.46 نقطة