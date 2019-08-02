شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 1 - 8 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 1-8-2019.



إيقاف تداول 11 شركة إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصرف أبو ظبى الإسلامى، القلعة للاستشارات المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، بنك قناة السويس، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، القاهرة للخدمات التعليمية، عبور لاند للصناعات الغذائية، جى بى اوتو، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، القاهرة للزيوت والصابون.





البورصة تربح 2.5 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 717.619 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 164.8 مليون ورقة مالية بقيمة 502.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.1 ألف عملية لعدد 159 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.17%، والعرب على 3.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.11%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 859 ألف جنيه، 104 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 81.3 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 16475 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1359 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 9.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.90%

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 7.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.74%

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- مصرف أبو ظبى الإسلامى-مصر بسعر إغلاق 11.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.65%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى بسعر إغلاق 4.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.03%

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 6.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.22%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء-ليفت سلاب بسعر إغلاق 0.156 جنيه بنسبة تراجع بلغت 38.10%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 8.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 4.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.86%

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 2.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.64%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.03%