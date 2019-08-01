- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يحلق عالياً – تحليل – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد نجاح سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) في اختراق مستوى المقاومة 40.40 ، قفز السهم بعدها ارتفاعاً وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا وطيلة استقراره أعلى مستوى 40.40 نتوقع للسهم المزيد من الارتفاع بتداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف مستوى المقاومة 42.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال موتورز يحلق عالياً – تحليل – 01-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.