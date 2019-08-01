شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يحلق عالياً – تحليل – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد نجاح سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) في اختراق مستوى المقاومة 40.40 ، قفز السهم بعدها ارتفاعاً وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا وطيلة استقراره أعلى مستوى 40.40 نتوقع للسهم المزيد من الارتفاع بتداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف مستوى المقاومة 42.70 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد