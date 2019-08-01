شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يرتفع بعد استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها ، ويأتي هذا الارتفاع مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 56.04 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 57.55 استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد