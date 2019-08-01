سيمانتيك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 01-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استند سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) بانخفاضه الأخير على المستويات اللحظية إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب زخماً إيجابياً .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 20.64 ، ليستهدف مستوى المقاومة 23.50 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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