هاني ويل يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 01-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 173.80 ، ليستهدف مستوى الدعم 167.76 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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