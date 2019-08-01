شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 222.78 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 78.6% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 244.95 إلى 151.60) ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 222.78 من جديد استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه