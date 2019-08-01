شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب قرب مستوى 0.6830، ولا زلنا بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.6700، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.6890 قد يدفع السعر لزيارة مستوى 0.6975 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6790 والمقاومة 0.6900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط