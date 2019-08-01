الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً صاعداً طفيفاً في محاولة للابتعاد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم بشرط الثبات فوق مستويات 63.70 و62.92، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 65.92.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي

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