شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً صاعداً طفيفاً في محاولة للابتعاد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم بشرط الثبات فوق مستويات 63.70 و62.92، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 65.92.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 66.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي