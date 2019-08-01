شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح مستقراً قرب 58.00، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع في البيع ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية التي تعتمد على الثبات فوق مستوى 57.33، في حين تتواجد أهدافنا الرئيسية التالية عند 60.00 ثم 60.86.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد