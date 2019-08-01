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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة مزيد من الضغط السلبي ليهاجم مستوى 16.00 ويحاول كسره، مما يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكّد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور، حيث إن استمرار الانخفاض وتأكيد كسر هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للانخفاض نحو 15.62 مبدئياً، بينما الصمود فوقه سيبقي على الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً، والذي يتواجد هدفه الأول عند 16.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.90 والمقاومة 16.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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