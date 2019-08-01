شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب دون مستوى 1410.90، لتكون الفرص متاحة لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، حيث أكمل السعر تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، ليكون الميل الهابط مرجحاً بقية اليوم، مستهدفاً مستوى 1384.95 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 1410.90 والتداول فوقه من جديد سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1390.00 والمقاومة 1435.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط