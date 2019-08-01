شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع هيرميس وإيديتا..وتراجع CIB والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاذ شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية، لشركتى إيديتا للصناعات الغذائية إلى 69.812 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 463.993 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد البنك التجارى الدولى إلى 16.636 مليون شهادة

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واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ المجموعة المالية هيرميس عند 178.677 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 82.032 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.210 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 276.471 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 304.894 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.520 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع بالم هيلز للتعمير عند 696.017 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.095 مليون شهادة.