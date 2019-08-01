شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه ، وذكرت وزارة المالية -عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9.250 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.757 %، فيما بلغ أعلى عائد 17.9%، وسجل أقل عائد 17.389 %.

وأشارت الوزارة ، إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 9.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.25%، في حين سجل أعلى عائد 17.38%، وأقل عائد 16.891 %.