شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئة المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس وزير التجارة والصناعة قرارين بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، وكذا مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد لانتخاب هيئة المكتب. وقد نص القرار الأول على أن يتم دعوة مجالس إدارة الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية للانعقاد فى موعد غايته 5 أغسطس 2019. بينما نص القرار الثانى على أن يتم دعوة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد يوم 19 أغسطس 2019 بمقر الاتحاد بالقاهرة. Advertisements ويأتي هذين القرارين في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالدورة الجديدة للاتحاد العام للغرف التجارية 2019/2023.

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