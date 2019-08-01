شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسرا 17.99 نقطة ليغلق عند مستوى 2900.39 نقطة، بضغوط هبوط أسهم إعمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 168.3 مليون سهم محققة ما قيمته 115.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2597 صفقة ل34 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.27%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.22%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 3.28%، ثم سهم الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 2.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.78%، ثم سهم داماك القابضة بنسبة 2.45%.