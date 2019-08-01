شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة القاهرة: صدور قرار المعينين خطوة هامة نحو استقرار الشارع التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الصادر اليوم الخميس، بالأعضاء المعينين للغرف التجارية من أجل استقرار الشارع التجارى.

وقال العربى إن كافة الأعضاء الذين تم تعينهم سواء لمجالس إدارات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية أو اتحادها العام شخصيات محترمة ووطنية ويحبون بلدهم ويرغبون فى تحقيق طفرة في العمل الاقتصادي لصالح بلدنا.

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واعتبر العربي صدور قرار وزير الصناعة اليوم هو استكمال لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال مراحل التنمية المستدامة والتطوير لبناء مصر الجديدة من خلال اختيار أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بشكل يحقق مصلحة بدنا.