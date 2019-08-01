الاستثمار: تفاهم مع «يوني بايو» الدنماركية لتصنيع البايو بروتين في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت الهيئة العامة للاستثمار أمس مذكرة تفاهم بقيمة 200 مليون دولار مع شركة «يوني بايو» الدنماركية وشريكتها السعودية «إضافات»، حيث تعتزم الشركتان بموجب المذكرة بناء منشأة لصناعة البايو بروتين داخل المملكة.

وقع مذكرة التفاهم من طرف الهيئة العامة للاستثمار محافظ الهيئة المهندس إبراهيم العمر، ومن طرف شركة «يوني بايو»، الرئيس التنفيذي هينريك بوش لارسن، والرئيس التنفيذي لشركة «إضافات» الدكتور ناصر بن كدسه، بحضور وكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، والمدير العام التنفيذي لقطاع البتروكيماويات والنفط والغاز المهندس أحمد العبيدي.

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وأكد العمر أهمية هذا المشروع على مستوى توطين التقنية ونقل المعرفة في مجال الصناعات الكيميائية في المملكة، منوها إلى أن المشروع سيسهم في توفير مصادر مستدامة لأغذية الأسماك والمواشي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، في قطاع هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، مضيفا أن أهمية قطاع البتروكيماويات تكمن في كونه جزءا من برنامج التنوع الاقتصادي للمملكة الهادف إلى توفير مصادر دخل متعددة من خلال مضاعفة قيمته خلال العقد المقبل.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لـ «يوني بايو» هنريك لارسن عن أهمية هذا المشروع في المملكة، والعمل مع شريك سعودي للمساهمة في خطط التنمية بالمملكة، وتطوير الأعمال وتوطين التقنية والاستعانة بالكوادر السعودية.

الأهداف: