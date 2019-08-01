الزراعة تتوقع 6 آلاف طن حصيلة صيد الروبيان بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب القطيف

توقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن تبلغ حصيلة صيد الروبيان لموسم هذا العام بالمنطقة الشرقية نحو 6000 طن، لافتا إلى أن مردودها الاقتصادي سيكون إيجابيا على أبناء المنطقة، وستكون حافزا لتطور المهنة وتوطينها على مدى السنوات القليلة المقبلة، داعيا الصيادين المرخص لهم للاستفادة بأقصى ما يمكن من الموسم الذي انطلق أمس، متعهدا بدعمهم ومساندتهم.

وطالب المطيري الصيادين خلال المهرجان الأول لانطلاقة موسم صيد الروبيان «روبيان الشرقية 2019»، والذي أقيم مساء أمس الأول برعاية محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي بالالتزام بالمواعيد المحددة والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد، للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي والغذائي المهم، مؤكدا أن المخالف سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

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وقال إن المهرجان يمثل امتدادا لاهتمام الدولة بهذه المهنة والعاملين، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إنشاء عدد من مرافئ الصيد النموذجية بعشرات الملايين من الريالات، وقدمت كل سبل الدعم والتطوير للصيادين من خلال القروض والإعانات وستعمل جاهدة على توطين هذه المهنة ضمن خطط وبرامج التحول الوطني بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن المهرجان يأتي لإبراز الدور الذي تقوم به الوزارة للمحافظة على الثروات والموارد الاقتصادية المختلفة من أجل هذا الجيل، وللمحافظة على استدامتها للأجيال القادمة، وذلك عن طريق حظر صيد الروبيان لإعطائه فرصة للتكاثر والحد من استنزافه بالصيد الجائر، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي، مؤكدا على أن الصيد في موسم الحظر يعد مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد، لافتا إلى أن المهرجان هو الأول من نوعه على مستوى المملكة.

يذكر أن مهرجان «روبيان الشرقية 2019» أقيم عشية انطلاقة موسم الروبيان بالمنطقة الشرقية بالواجهة البحرية بكورنيش القطيف، حيث انطلق أمس نحو 700 قارب إلى مواقع صيد الروبيان، بحضور مديري بعض الجهات والهيئات الحكومية والخاصة.