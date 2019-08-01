تطوير أرض بيضاء بجدة يوفر 1240 قطعة سكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أنهى برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة 724,260 م2 في جدة، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1240 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وأوضح البرنامج في بيان أمس أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور «أمر السداد» عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك بالنفع أولا على المواطنين.

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ونوه البرنامج بأن هناك عددا من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك عددا من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليا.

وأضاف «جزء من العوائد التي تم فرضها خلال الفترة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج الأراضي البيضاء».

يذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وتعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام)، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016، علما أن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في مدينة جدة بتاريخ 23 رجب 1440.