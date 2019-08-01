«مدن» تبحث تحفيز الصناعات التحويلية في الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بحث مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، مع الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة الجوف المهندس حبيب عبدالصمد، تحفيز الصناعات التحويلية ودعم رواد الأعمال بمنطقة الجوف.

وجرى خلال اللقاء الإعداد لورشة عمل مع المزارعين حول الصناعات التحويلية التي تعتمد على مخرجات القطاع الزراعي وبحث الترتيبات اللازمة لانطلاقة مهرجان الزيتون بالجوف، بالإضافة إلى وضع الخطط لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لإنشاء صناعات تتناسب مع الميز التنافسية في المنطقة، وذلك من خلال المنتجات والخدمات النوعية التي توفرها «مدن» لشركائها، وتعزز البيئة الاستثمارية الملائمة لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي، بما يؤدي إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت السالم إلى أن «مدن» أطلقت منتجا جديدا بالتكامل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، بمسمى «مصنع وقرض» لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، حيث يتيح التقديم لطلب تمويل وتخصيص مصنع جاهز في حزمة موحدة من شأنها تسهيل الإجراءات، وتقليل الأعباء المالية على المستثمر، إضافة إلى منتج «أرض وقرض صناعي» للتقديم على أرض صناعية وتمويل في باقة صناعية موحدة، حيث يتم توحيد إجراءات الطلب على كل من الأراضي الصناعية والقرض الصناعي.

Advertisements

كما أطلقت منتج «أسس» بالتكامل مع بنك التنمية الاجتماعية، لتسهيل وصول رواد الأعمال إلى المصانع الجاهزة والتمويل معا، وكذلك تنمية القطاع الصناعي، وتحسين ترتيب المملكة ضمن مؤشر «ريادة الأعمال»، فضلا عن توطين الصناعات المتقدمة وتحسين الميزان التجاري للمملكة بتعزيز التصنيع المحلي وخفض الاستيراد، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

وأفاد بأن «مدن» تقدم منتجاتها برؤية نوعية ترمي لتوطين المزيد من الصناعات النوعية، واستقطاب القطاع الخاص، ومن هذه المنتجات المصانع الصغيرة لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحدات التخزين الذاتي لتوفير حلول اقتصادية للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم وحدات مساندة لتطوير القطاع الخاص بالصناعات الثانوية، فيما تطرح كذلك المصانع متعددة الأدوار لتوفير بيئة متكاملة لرياديي الأعمال في مكان واحد.

وتطرح «مدن» منتجات المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات الأعمال، وكذلك تقدم الحلول اللوجستية كأرض موزعة في مناطق رئيسة بالمملكة تسمح بالتخزين وتعد كمحطات لتوزيع البضائع، روعي فيها أن تكون مناسبة للحركة المرورية الكثيفة.

وتضطلع «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعا منتجا.