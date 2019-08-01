شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يعقد برنامج تدريبى لرفع كفاءة ومهارات العاملين بالجهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه سيتم عقد برنامج تدريبي بالتعاون مع أكاديمية الشروق للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لرفع كفاءة وتدريب الكوادر والعاملين بجهاز المدينة بكافة المستويات، ولتنمية وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات، وكذا الاتجاهات الإدارية للمديرين لمواكبة التغيرات الحديثة في الإدارة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن التعاون يتضمن برنامجا شاملا لتدريب العاملين بالجهاز في مختلف القطاعات، من أجل رفع مستوى الكفاءة وفقاً لأحدث نظم التدريب من كيفية إدارة الوقت، وإدارة الأزمات، وتحليل المشكلات، وديناميكية القيادة وتشجيع الابتكار في العمل والتطوير للأفضل.

وأكد الغيطى، أن هذا التعاون جاء نتيجة التواصل المستمر بين جهاز المدينة وأكاديمية الشروق، وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة منه، على أن يتم الاستمرار في تدريب قيادات الصفين الأول والثاني بالجهاز، مشيراً إلى أن هذا التدريب يعد تجربة فريدة من نوعها لجهاز المدينة وذلك في إطار دور الجهاز الرائد في خدمة وتنمية المجتمع ولتطوير المهارات الإدارية الفعالة لمديري الإدارات بالجهاز.