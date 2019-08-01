شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز :شل نفت تسيير أى ناقلات نفط ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة رويال داتش شل ، إنها لا تسير أي ناقلات ترفع العلم البريطاني عبر مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات مع إيران في الممر الحيوي لشحنات النفط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بن فان بيوردن للصحفيين "هناك سفن تديرها شل في مضيق هرمز، ومن المرجح أن يظل الوضع على هذا الحال. لكن في الوقت الراهن، لا توجد هناك أي سفن ترفع العلم البريطاني".

وذكر فان بيوردن ، أنه إذا استخدمت شركة النفط والغاز البريطانية الهولندية سفينة ترفع العلم البريطاني في المستقبل، فسترافقها البحرية الملكية كإجراء احترازي.

Advertisements

كانت بي.بي المنافسة لشل قالت أمس الثلاثاء إنها لم تسير أي من ناقلاتها عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه خمس النفط العالمي، منذ أن حاولت إيران احتجاز إحدى سفنها في العاشر من يوليو تموز.

جاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق للاشتباه في انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.