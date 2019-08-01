شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي ينجو من قوة العملة الأمريكية ويرتفع خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام نظيره الأمريكي الذي حقق مكاسب ضغط بها على أغلب العملات الرئيسية في أعقاب قرار الاحتياطي الاتحادي أمس.



وقرر البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة بنحو ربع نقطة إلى 2.25% من 2.50% وألمح إلى إمكانية خفضها مرة أخرى.



ومع ذلك، صرح رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بأن الاحتياطي الاتحادي ليس في عجلة من أمره لخفض آخر كما أن قرار الأمس ليس بداية لإجراءات خفض للفائدة على المدى الطويل.

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وأفاد محللو بنك "جولدمان ساكس" بأن هناك فرصة تصل إلى 80% تشير إلى أن الاحتياطي الاتحادي سوف يخفض الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري.



في غضون ذلك، تترقب الأسواق نتائج المفاوضات الـتجارية بين الولايات المتحدة والصين خاصة بعد إعلان بكين عن جولة جديدة ستنعقد في سبتمبر/أيلول المقبل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6859، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6865 وأقل سعر عند 0.68.29.