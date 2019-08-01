شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي يسجل أقل وتيرة نمو شهرية في 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم" أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة سجل نموا في يوليو/تموز بأقل وتيرة شهرية في ثلاث سنوات بفعل النزاعات التجاري المتواصل بين أمريكا والصين.



ومن شأن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين الإضرار بالصادرات ونمو الاقتصاد العالمي مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة والصين صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم.



وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.2 نقطة في يوليو/تموز من 51.7 نقطة في يونيو/حزيران، وهي أقل وتيرة نمو منذ أغسطس/آب عام 2016، فيما توقع محللون تسجيل المؤشر مستوى 51.9 نقطة.