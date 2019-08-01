شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع أعلى 27 ألف نقطة مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم متعافية من بعض الخسائر التي سجلتها أمس عقب قرار الاحتياطي الاتحادي وتصريحات رئيسه "جيروم باول".



وكان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن خفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008 حيث قلصها ربع نقطة إلى 2.25% من 2.50% وألمح إلى خفض آخر هذا العام.



ومع ذلك، صرح "باول" بأن الاحتياطي الاتحادي ربما يخفض الفائدة مرة أخرى لكنه ليس في عجلة من أمره حول ذلك مشددا على أن هذا القرار سيدعم نمو الاقتصاد الأمريكي.

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وأعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خيبة أمله حيال البنك المركزي مشيرا إلى أنه كان يأمل في خفض كبير للفائدة.



وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بثمانية آلاف طلب إلى 215 ألفاً خلال الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 245 نقطة) إلى 27108 نقاط، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 116 نقطة) إلى 8292 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 3007 نقاط.