شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تهبط بأكثر من 5% رغم مخاوف نقص المعروض هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من مخاوف نقص المعروض العالمي من المعدن الصناعي.



وكشف مسح أجرته "رويترز" وشارك فيه عدد من المحللين وخبراء السلع أن البلاديوم واجه أوقاتا من وفرة المعروض وضعف الطلب، ولكن العجز بشأن إمدادات المعدن تسبب في ارتفاع أسعاره إلى ثلاثة أضعافه منذ عام 2016.

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ويتوقع الخبراء أن يشهد سوق البلاديوم عجزا بنحو 1.8 مليون أوقية في عام 2019 وبنحو 1.9 مليون أوقية عام 2020 مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط إنتاجه يقدر بنحو عشرة ملايين أوقية سنوياً.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.9 نقطة وأقل مستوى عند 98.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.4% إلى 1442.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى مستوى عند 1521.3 دولار وأقل سعر عند 1433.1 دولار.