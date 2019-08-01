شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 28 شهرا عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 28 شهرا ، مع استمرار تسارع عمليات شراء العملة الأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، عقب انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي قلص من احتمالات إجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 98.93نقطة الأعلى منذ 17 أيار/مايو 2017 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.59 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.58 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات الشراء القوية للعملة الأمريكية ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال تموز/يوليو ،وانتهاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي.

وعلى مدار تموز/يوليو المنصرم ، حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 2.5% ،مسجلا أكبر مكسب شهري منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بفعل الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.

فى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بالأسواق المالية ،خفض الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.25% ،و أعاذ ذلك إلى دعم الاقتصاد فى مواجهة مخاطر الحرب التجارية العالمية وضعف الضغوط التضخمية.

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والتخفيض الحالي يعد الأول فى معدلات الفائدة الأمريكية منذ كانون الأول/ديسمبر 2008 ،ويعتقد البعض أنها خطوة غير مبررة فى ظل أداء الاقتصاد الأمريكي بأفضل من المنتظر بالرغم من تزايد المخاطر ،وقد تكون وسيلة لإرضاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " الذي ينتقد بشدة السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة المرتفعة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن الخفض الحالي قد لا يكون بداية لسلسلة من التخفيضات فى معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة ضعف الاقتصاد العالمي.

وتراجع تسعير التجار لاحتمالات إجراء خفض ثاني فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2019 عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي إلى 12% من 35% ، وفقا لأداة FedWatch التابعة لبورصة CME.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن أداء قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال تموز/يوليو ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

وتصدر لاحقا القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر تموز/يوليو المتوقع 50.0 نقطة بنفس القراءة الأولية ، وقراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 52.0 نقطة فى تموز/يوليو من 51.7 نقطة فى حزيران/يونيو.