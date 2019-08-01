شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل احتمالات الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، تحت ضغط الصعود الواسع للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك عقب انتهاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي ،والتي قلصت من احتمالات إجراء سلسلة من التخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 1.8% حتى الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 15.95$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.25$،وسجلت الأعلى عند 16.27$ ،والأدنى عند 15.91$ الأدنى منذ 17 تموز/يوليو الماضي.

أنهي المعدن الأبيض "الفضة " تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.9% ،فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، وبأكبر خسارة يومية منذ 10 حزيران/يونيو الماضي ،وسط هبوط معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.3% ، ليواصل صعوده الواسع لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أكثر من عامين عند 98.93 نقطة ، مع تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا التسارع بعد انتهاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي ، والتي شهدت أول تخفيض فى سعر الفائدة القياسية الأمريكية منذ كانون الأول/ديسمبر 2008 ، لكنها قلصت بشدة احتمالات إجراء سلسلة من التخفيضات خلال هذا العام.

قرر المركزي الأمريكي يوم الأربعاء خفض تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2.25% طبقا لمعظم التوقعات بالأسواق المالية ،وأعاذ صانعي السياسة النقدية الأمريكية هذه الخطوة إلى حماية الاقتصاد من مخاطر الحروب التجارية وضعف التضخم.

وقال محافظ البنك الفيدرالي "جيروم باول" فى المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع أن الخفض الحالي عبارة عن تعديل فى منتصف دورة السياسة الحالية ولا يعتبر بداية دورة تخفيف نقدية.